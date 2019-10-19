На Украине созданы новые бронеавтомобили

Создана она на классической гусеничной платформе с шестью катками. Получит переднее расположение двигателя и способность преодолевать водные преграды вплавь. Вооружить БМП планируют одним из стандартных украинских боевых модулей, состоящем из 30-мм пушки, автоматического гранатомёта, пулемёта калибра 7,62 мм, ПТРК «Барьер» и системы постановки дымовой завесы. Комплекс также получит современные стабилизатор вооружения и систему управления огнём.

Помимо этого БМП оборудуют панорамным прибором командира, телевизионной системой кругового обзора и приборами наблюдения для экипажа. Боевую машину защитят от огня, радиации и химического воздействия.

Максимальная скорость движения БМП составит 60 км/ч по шоссе. Запас хода — 600 км.

Для оформления использовано фото БМП-3