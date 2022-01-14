Наука и технологии
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На Украине вернули в строй советские зенитки

По условиям гособоронзаказа
Пресс-служба концерна “Укроборонпром” сообщила, что "Балаклейский ремонтный завод" передал частям Сухопутных войск ВСУ отремонтированные советские зенитные самоходные установки “Шилка”.
На Украине вернули в строй советские зенитки

Сообщается, что контракт на ремонт этой партии "Шилок" предприятие получило в рамках гособоронзаказа на 2021 год, однако при этом оно было вынуждено проделать часть работ за собственные средства. Также отмечается скорость и качество выполненных работ.

По словам пресс-службы, за всеми этапами восстановления тщательно следили представители Минобороны Украины, а отремонтированные зенитные самоходные установки были переданы заказчику после проверки на полигонных испытаниях.

Ранее SpaceX запустила с мыса Канаверал в США ракету-носитель Falcon 9. На её борту находились 105 спутников из 20 стран, в том числе и украинский «Сич-2-30».

Источник: Defence Express
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