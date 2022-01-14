Украина воспользовалась ракетой Илона Маска для отправки своего спутника в космос

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Украина воспользовалась ракетой Илона Маска для отправки своего спутника в космосИзвестна даже цена вопроса
Компания Илона Маска SpaceX накануне, 13 января, запустила с мыса Канаверал в США ракету-носитель Falcon 9. На её борту находились 105 спутников из 20 стран, в том числе и украинский «Сич-2-30».
Согласно имеющимся данным, срок службы украинского спутника — три года. Также известно, что основным производителем аппарата является КБ «Южное». Если верить словам главы Государственного космического агентства Украины Владимира Тафтай, сумма контракта со SpaceX на запуск «Сич 2-30» составила 1,99 млн долларов.
Напомним, что ранее, 7 января, компания Маска также запустила ракету-носитель Falcon 9, которая доставит на околоземную орбиту 49 микроспутников Starlink.
Что интересно, в декабре 2021 года в SpaceNews заметили, что компания SpaceX превосходит все страны, кроме Китая, по числу пусков.
Источник: Lenta.ru