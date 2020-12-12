На Украине внезапно отключился энергоблок атомной электростанции

Об этом со ссылкой на пресс-службу «Энергоатома» пишет «РИА Новости». Отключение произошло 12 декабря в 02:43 по московскому времени. Оно было связано со срабатыванием автоматической защиты по факту отключения турбин блока. В «Энергоатоме» утверждают, что никто не нарушал пределы и условия безопасной эксплуатации.

Также специалисты заявили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние атомной электростанции находится в норме. Сейчас там работает второй энергоблок. Энергоблоки № 3 и 4 проходят плановый ремонт.

Стоит отметить, что Ровенская АЭС является первой атомной станцией на Украине с водо-водяными ядерными реакторами.