Наука и технологии
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На Украине внезапно отключился энергоблок атомной электростанции
Причины выясняются
На Ровенской атомной электростанции на Украине внезапно отключился от сети первый энергоблок. Это случилось после срабатывания автоматической защиты. Причины инцидента пока неизвестны.
Об этом со ссылкой на пресс-службу «Энергоатома» пишет «РИА Новости». Отключение произошло 12 декабря в 02:43 по московскому времени. Оно было связано со срабатыванием автоматической защиты по факту отключения турбин блока. В «Энергоатоме» утверждают, что никто не нарушал пределы и условия безопасной эксплуатации.
Также специалисты заявили, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние атомной электростанции находится в норме. Сейчас там работает второй энергоблок. Энергоблоки № 3 и 4 проходят плановый ремонт.
Стоит отметить, что Ровенская АЭС является первой атомной станцией на Украине с водо-водяными ядерными реакторами.