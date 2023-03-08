На Украине заблокировали Telegram-каналы, помогающие уклониться от мобилизации

“В первую очередь они «сливали» актуальные места вручения военнообязанным повесток и призывали скрываться от представителей военкоматов”, - цитирует СБУ издание.

Telegram-каналы (с суммарной аудиторией около 400 тыс человек), как отмечается, сообщали о вручении повесток в Ивано-Франковской, Черкасской, Винницкой, Черновицкой, Киевской, Львовской и Одесской областях Украины.

Шесть администраторов Telegram-каналов подозреваются по ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных объединений). Им грозит до 10 лет лишения свободы.