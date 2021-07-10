На Украине закрыли майнинговую ферму с 3800 консолями PlayStation 4

Сообщается, что на криптоферме нашли примерно 3800 игровых консолей. Конечно, до сих пор майнинг на PS4 не был официально задокументирован, однако другие приставки уже модифицировали под добычу биткойна.

Украинская ферма была незаконно подключена к городской электросети. Внезапный всплеск энергопотребления привлёк внимание правоохранительных органов, поэтому добытчиков криптовалюты в итоге обнаружили.

Помимо 3800 консолей на ферме нашли более 500 видеокарт, 50 процессоров, ноутбуки, смартфоны и флешки. Оригинальные консоли PlayStation 4 же были оснащены графическим процессором с 18 блоками CU. Это обеспечивало производительность около 1,84 терафлопса.