На Украине заявили о негодности всей военной авиатехники страны

Как передаёт слова генерала-полковника «Российская газета», авиатехника устарела как морально, так и физически. Сейчас Украина защищает воздушные границы на образцах 1968-1991 годов. Наиболее «молодому» военно-транспортному самолёту Украины сегодня 52 года.

Отмечается, что последние 30 лет вся авиация Украины держится на ремонте и модернизации. Но это невозможно делать вечно. Постепенно разрушаются двигатели, узлы, агрегаты и др. Генерал-полковник указал, что, вероятно, лет через десять, Украина столкнётся с тем, что самолёты не смогут выполнять свои задачи.