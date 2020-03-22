На Украине заявили о превосходстве своих катеров над российскими кораблями

Об этом пишет «Военное обозрение», ссылаясь на представителя Военно-морских сил (ВМС) Украины. Речь идёт о десантно-штурмовых катерах типа «Кентавр». Они недавно прошли испытания в море в условиях штормовой погоды. Представители ВМС Украины отметили, что катерам нужно «дорабатывать математику и систему», но они всё равно уже превосходят российские БДК. Также они якобы могут даже в малом количестве противостоять «черноморской армаде России».

Катера вооружены 40 ракетами, способны достигать скорость до 30 узлов. Они могут проводить дальние и ближние залпы, потом быстро приблизиться к берегу и вывести штурмовую группу численностью до 36 человек.