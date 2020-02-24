На украинский турнир по Dota 2 привезли Tesla Cybertruck

Что интересно, помимо возможности узреть первый пикап Tesla, организаторы подготовили для гостей мероприятия и возможность попробовать еду из специальных космо-тюбиков — примерно по такой же системе питаются космонавты, находясь на орбите.

Напомним, что WePlay! Tug of War Mad Moon — это финальный ивент по Dota 2 оригинальной трилогии, призовой в котором составляет внушительные 300 тыс долларов. В этом году первое место заняла команда Куро Салехи Тахасоми под названием Nigma. Они одержали победу над ребятами из Team Secret.