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На украинский турнир по Dota 2 привезли Tesla Cybertruck
До сих пор не совсем ясно: это был оригинал или идеальная копия
В сети появилась информация о том, что организаторы турнира WePlay Tug of War: Mad Moon провернули достаточно интересную “махинацию”: на украинский турнир по Dota 2 привезли Tesla Cybertruck Илона Маска. По крайней мере автомобиль был настолько похож на оригинал, что его невозможно было уличить в поддельности.
Что интересно, помимо возможности узреть первый пикап Tesla, организаторы подготовили для гостей мероприятия и возможность попробовать еду из специальных космо-тюбиков — примерно по такой же системе питаются космонавты, находясь на орбите.
Напомним, что WePlay! Tug of War Mad Moon — это финальный ивент по Dota 2 оригинальной трилогии, призовой в котором составляет внушительные 300 тыс долларов. В этом году первое место заняла команда Куро Салехи Тахасоми под названием Nigma. Они одержали победу над ребятами из Team Secret.