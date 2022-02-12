На украинском заводе украли оборудование для боевых самолётов

Инцидент произошёл в ночь с 8 на 9 февраля. Кто-то вынес с завода несколько блоков радиоэлектронного оборудования, предназначенного для боевой авиации семейства «Сухой». Отмечается, что большинство таких самолётов стоит на вооружении российской армии. В частности, украли три тепловизионных прицела для самолётов «Су».

СМИ пишут, что всего было похищено оборудования на сумму 13,5 млн гривен (около 36 млн рублей). Отмечается, что завод «Радар» выпускает высокотехнологичную продукцию гражданского и военного назначения. Предприятие является режимным, однако злоумышленники как-то смогли туда проникнуть. Правоохранительные органы Украины уже расследуют инцидент.