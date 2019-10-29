На Украину прибыли корабли НАТО

Если быть точнее, к причалу Одесского морского вокзала пришвартовались минные тральщики НАТО, а именно испанский ESPS Sella, румынский Ros Lupu Dinescu, болгарский BGS Shkval и итальянский ITS Numana.

Эти корабли будут находиться на территории Украины в течение недели. Ранее НАТО сообщал, что генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг планирует посетить в конце октября Одессу. Также в рамках визита он встретится с представителями Военно-морских сил (ВМС) Украины.

Напомним, недавно стало известно, что в Верховную Раду Украины внесли законопроект по введению новых генеральских званий в украинской армии. Таким образом власти страны хотят приблизиться к стандартам НАТО.