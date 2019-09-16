На улицах России появится виртуальная примерка одежды

Все баннеры будут установлены до конца сентября. В них встроены камеры, а также используются нейросети. Для активации «примерочной» нужно провести ладонью перед экраном. Там пользователь получит доступ к управлению курсором и сможет использовать элементы интерфейса.

Сначала надо выбрать пол, а затем один из нарядов, которые подобраны из ассортимента Lamoda. После этого нужно сделать фотографию. Образы можно менять. Судя по видео, выглядит это всё не очень реалистично, поэтому трудно представить, чтобы кто-то смог сделать выбор, основываясь на виртуальной примерочной. Однако попробовать «примерку» забавно.