На Урале нашли зуб вымершего хищного кита возрастом 37 миллионов лет

Ну хоть не в горах
Палеонтологи в Свердловской области обнаружили зуб древнего хищного кита, жившего примерно 37 миллионов лет назад, в период эоцена. Это первая находка такого животного на Урале, сообщили в Уральском федеральном университете.
© Prehistoric Ural

Зуб нашел доцент УрФУ Максим Синица во время экспедиции вместе с коллегами и волонтерами. Ранее они находили множество окаменелостей рыб, акул и черепах, а также обломки костей китов, но зуб оказался первой наглядной находкой, которая помогает определить вид животного. Половина зуба имеет высоту около 8 см, коронка — примерно 7 см.

Древний кит принадлежал к семейству базилозаврид, крупных морских хищников длиной до 21 метра. У них были длинные гибкие тела, зубы для дробления и резки добычи, а также рудиментарные задние конечности. В отличие от современных китов, они активно охотились, а не фильтровали планктон.

© Prehistoric Ural

В эоцен здесь была часть огромного внутриконтинентального моря Паратетис, где формировалась уникальная морская экосистема. Ученые считают, что находка может принадлежать ранее неизвестному виду или эндемичной форме китов, обитавшей только в этой части моря.

Теперь зуб передадут в Палеонтологический институт РАН в Москве для детального изучения.