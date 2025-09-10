На Урале нашли зуб вымершего хищного кита возрастом 37 миллионов лет

На Урале нашли зуб вымершего хищного кита возрастом 37 миллионов летНу хоть не в горах
Зуб нашел доцент УрФУ Максим Синица во время экспедиции вместе с коллегами и волонтерами. Ранее они находили множество окаменелостей рыб, акул и черепах, а также обломки костей китов, но зуб оказался первой наглядной находкой, которая помогает определить вид животного. Половина зуба имеет высоту около 8 см, коронка — примерно 7 см.
Древний кит принадлежал к семейству базилозаврид, крупных морских хищников длиной до 21 метра. У них были длинные гибкие тела, зубы для дробления и резки добычи, а также рудиментарные задние конечности. В отличие от современных китов, они активно охотились, а не фильтровали планктон.
В эоцен здесь была часть огромного внутриконтинентального моря Паратетис, где формировалась уникальная морская экосистема. Ученые считают, что находка может принадлежать ранее неизвестному виду или эндемичной форме китов, обитавшей только в этой части моря.
Теперь зуб передадут в Палеонтологический институт РАН в Москве для детального изучения.