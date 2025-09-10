На Урале нашли зуб вымершего хищного кита возрастом 37 миллионов лет

Зуб нашел доцент УрФУ Максим Синица во время экспедиции вместе с коллегами и волонтерами. Ранее они находили множество окаменелостей рыб, акул и черепах, а также обломки костей китов, но зуб оказался первой наглядной находкой, которая помогает определить вид животного. Половина зуба имеет высоту около 8 см, коронка — примерно 7 см.

Древний кит принадлежал к семейству базилозаврид, крупных морских хищников длиной до 21 метра. У них были длинные гибкие тела, зубы для дробления и резки добычи, а также рудиментарные задние конечности. В отличие от современных китов, они активно охотились, а не фильтровали планктон.