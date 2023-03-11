На Венере могли быть океаны ещё до того, как на Земле появилась жизнь

16:30, 11 марта 2023
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На Венере могли быть океаны ещё до того, как на Земле появилась жизньНо большую часть истории «утренняя звезда» точно была необитаемой
Сегодня Венера имеет сухую, бедную кислородом атмосферу. Но недавние исследования показали, что на планете могли быть жидкая вода и отражающие облака, которые поддерживали бы условия для жизни.
Фото: Pixabay
Исследователи построили новую модель состава атмосферы Венеры, зависящую от времени. Они использовали уникальный подход: сначала предположили, что когда-то на планете существовал океан, а затем «запустили» время.
Модель показала, что гипотетические обитаемые эпохи на Венере должны были закончиться до 3 миллиардов лет назад при максимальной глубине океана 300 метров по всей её поверхности. Результаты показывают, что планета была необитаемой на протяжении более 70% своей истории, что в четыре раза дольше, чем некоторые предыдущие оценки.