На Венере могли быть океаны ещё до того, как на Земле появилась жизнь

Исследователи построили новую модель состава атмосферы Венеры, зависящую от времени. Они использовали уникальный подход: сначала предположили, что когда-то на планете существовал океан, а затем «запустили» время.

Модель показала, что гипотетические обитаемые эпохи на Венере должны были закончиться до 3 миллиардов лет назад при максимальной глубине океана 300 метров по всей её поверхности. Результаты показывают, что планета была необитаемой на протяжении более 70% своей истории, что в четыре раза дольше, чем некоторые предыдущие оценки.