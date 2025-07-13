На вершине Урала установят стелу с QR-кодом цифровой библиотеки

Опубликовано 13 июля 2025, 18:111 мин.
На вершине Урала установят стелу с QR-кодом цифровой библиотекиО народах России
На самой высокой горе Урала — Народной — установят металлическую стелу с QR-кодом, дающим доступ к электронной библиотеке издательства «Наука». На стеле будут ссылки на научные книги о народах и культурах региона. Такие же стелы появятся и в нескольких населённых пунктах Югры, а также в Северном Кавказе и Поволжье.
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Установка стел запланирована в рамках экспедиций 2025 года, в которых участвуют учёные-альпинисты и студенты научно-туристического клуба «Занесло». QR-коды позволят легко перейти к научным изданиям и заказать книги из серии «Народы и культуры».
Серия книг «Народы и культуры» — одна из самых известных в России, она существует с советских времён и издаётся под руководством академика Валерия Тишкова. Организаторы надеются, что фестиваль станет ежегодным событием для популяризации науки и культуры.
Сейчас проходит первый научный фестиваль «Народы и культуры», который объединяет более 20 регионов России. Фестиваль посвящён исследованиям этнографов, историков, лингвистов и других учёных, а также новым методам изучения культур и народов.