Наука и технологии
Опубликовано 13 июля 2025, 18:11
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На вершине Урала установят стелу с QR-кодом цифровой библиотеки

О народах России
На самой высокой горе Урала — Народной — установят металлическую стелу с QR-кодом, дающим доступ к электронной библиотеке издательства «Наука». На стеле будут ссылки на научные книги о народах и культурах региона. Такие же стелы появятся и в нескольких населённых пунктах Югры, а также в Северном Кавказе и Поволжье.
На вершине Урала установят стелу с QR-кодом цифровой библиотеки

© Ferra.ru

Установка стел запланирована в рамках экспедиций 2025 года, в которых участвуют учёные-альпинисты и студенты научно-туристического клуба «Занесло». QR-коды позволят легко перейти к научным изданиям и заказать книги из серии «Народы и культуры».

Серия книг «Народы и культуры» — одна из самых известных в России, она существует с советских времён и издаётся под руководством академика Валерия Тишкова. Организаторы надеются, что фестиваль станет ежегодным событием для популяризации науки и культуры.

Сейчас проходит первый научный фестиваль «Народы и культуры», который объединяет более 20 регионов России. Фестиваль посвящён исследованиям этнографов, историков, лингвистов и других учёных, а также новым методам изучения культур и народов.

Источник:ТАСС
Автор:Максим Многословный
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