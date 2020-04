На видео наглядно показали, как распространяется в воздухе слюна при обычном разговоре

Видео опубликовали в журнале The New England Journal of Medicine. В начале на нём показано, как разлетаются в воздухе капли слюны, когда кто-то говорит «stay healthy» («Будь здоров») с различной громкостью. Затем человек в ролике делает то же самое, но уже со ртом, прикрытым влажной тряпкой.

Это видео даёт понять, что заражённый человек может распространять инфекцию не только, когда кашляет или чихает. Некоторые эксперты считают, что капли, вылетающие изо рта при разговоре, тоже могут быть способом передачи коронавируса нового типа. Надо отметить, что лазер осветил довольно крупные капли, при этом в воздух незаметно могут попадать и гораздо более мелкие.