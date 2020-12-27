На видео показали боевое применение Азербайджаном противотанковых ракет в Карабахе

Как пишет Telegram-канал «Военный обозреватель», известно только о применении «наземной» версии Spike-ER/LR. Помимо этого есть информация, что комплексы впервые установили на боевых кораблях Военно-морских сил (ВМС) Азербайджана.

Автор Telegram-канала напомнил, что летом в сети опубликовали кадры десантирования с борта многоцелевого вертолёта Ми-17, оборудованного системой наведения и пусковой установкой комплекса Spike-NLOS. Отмечается, что эта система работает по технологии стрельбы в отсутствии видимости цели. «Военный обозреватель» уточняет, что комплекс повышает дальность применения ракеты до более чем 30 километров.