На видео показали боевую подготовку российских танкистов

Об этом пишет «Российская газета». В ролике можно увидеть маневрирование и стрельбы на большой скорости. Танки преодолевают препятствия на воде и суше. Однако особенно зрелищно на видео всё-таки показано то, как машины поражают цели.

Стоит отметить, что на видео собраны ракурсы как стороны наблюдателей, так и с танка. Есть даже кадры, снятые через прицел.

Напомним, недавно российские военные из Таманской мотострелковой дивизии получили модернизированные танки Т-90М «Прорыв». Позже стало известно, что в этом году Сухопутным войскам России передадут более 120 модернизированных танков Т-72Б3М. А в 2021 хотят начать и серийные поставки Т-14 «Армата».