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На видео показали боевые тренировки России в Средиземном море
Они прошли успешно
В Средиземном море прошли совместные учения Военно-морского флота (ВМФ) и Воздушно-космических сил (ВКС) России. На боевых тренировках проверяли подготовку сил оперативного соединения. Минобороны поделилось с журналистам видеозаписью учений.
«РИА Новости» сообщают, что в учениях участвовали более пяти боевых кораблей и судов обеспечения. Главной особенностью мероприятия стало то, что на нём присутствовала разнородная группировка из кораблей Черноморского флота, Балтийского флота, а также указанных выше судов обеспечения, берегового ракетного комплекса «Бастион», авиации ВКС, тральных сил и боевых катеров ЧФ.
На учениях отработали организацию применения ракетного и артиллерийского оружия. Отрепетировали защиту и охрану судоходства в назначенной зоне ответственности оперативного соединения военно-морского флота.
Как проходили учения, можно посмотреть на опубликованных Минобороны кадрах (принадлежат «РИА Новости»):