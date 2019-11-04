На видео показали боевые тренировки России в Средиземном море

«РИА Новости» сообщают, что в учениях участвовали более пяти боевых кораблей и судов обеспечения. Главной особенностью мероприятия стало то, что на нём присутствовала разнородная группировка из кораблей Черноморского флота, Балтийского флота, а также указанных выше судов обеспечения, берегового ракетного комплекса «Бастион», авиации ВКС, тральных сил и боевых катеров ЧФ.

На учениях отработали организацию применения ракетного и артиллерийского оружия. Отрепетировали защиту и охрану судоходства в назначенной зоне ответственности оперативного соединения военно-морского флота.

Как проходили учения, можно посмотреть на опубликованных Минобороны кадрах (принадлежат «РИА Новости»):