На видео показали бой истребителей Балтийского флота

Тренировка прошла над Калининградской областью. В ней участвовали лётчики истребителей Су-27 авиасоединения морской авиации Балтийского флота. По сценарию тренировки, самолёты условного противника нарушили государственную границу России и попытались нанести ракетно-бомбовый удар по стратегически важным военным объектам.

Экипажи Су-27 получили сигнал о вторжении в воздушное пространство РФ летательных аппаратов. Истребители поднялись на перехват, обнаружили и распознали самолёты, а потом и уничтожили их. Тренировка была плановой. Всего в ней участвовали более десяти экипажей Су-27 Балтийского флота.

Отмечается, что были отработаны ускоренная подготовка истребителей к вылету, парные взлёты и электронные пуски управляемых ракет по воздушным целям.