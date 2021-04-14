Наука и технологии
Сегодня в 20:56
На видео показали большой метеор над США
Это мог быть осколок астероида
Жители американского города Уэст-Палм-Бич в штате Флорида заметили в небе большой метеор. Это мог быть кусок астероида, вошедший в атмосферу Земли.
Репортёр CBS News Джей О'Брайен показал видео со вспышкой в небе.
Журналисты пишут, что такая вспышка могла появиться от вхождения в атмосферу Земли куска астероида 2021 GW4. Он должен был пройти мимо планеты ночью во вторник, 13 апреля. Учёные рассказали, что астероид в длину составлял около 4 метров, и не представлял опасности для планеты.
Напомним, недавно учёные исключили из списка потенциально опасных астероидов знаменитый Апофис. Он не должен столкнуться с Землёй в 2068 году и в следующие 100 лет.