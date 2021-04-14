На видео показали большой метеор над США

Журналисты пишут, что такая вспышка могла появиться от вхождения в атмосферу Земли куска астероида 2021 GW4. Он должен был пройти мимо планеты ночью во вторник, 13 апреля. Учёные рассказали, что астероид в длину составлял около 4 метров, и не представлял опасности для планеты.

Напомним, недавно учёные исключили из списка потенциально опасных астероидов знаменитый Апофис. Он не должен столкнуться с Землёй в 2068 году и в следующие 100 лет.