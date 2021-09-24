На видео показали действия танка Т-72Б3 из замаскированного укрытия

Далее танк делает разворот под защитным экраном и направляется ко второму выходу, чтобы продолжить обстрел.

Также за обстановкой в небе следил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». ,

Отмечается, что учения проходят с 20 по 24 сентября. В них участвуют военнослужащие из России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии.