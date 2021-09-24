На видео показали действия танка Т-72Б3 из замаскированного укрытия

Наука и технологии
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На видео показали действия танка Т-72Б3 из замаскированного укрытияНа совместных антитеррористических учениях
На полигоне в Оренбургской области российские танкисты показали приёмы ведения оборонительных боевых действий.
Это произошло на антитеррористических учениях стран Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия - 2021». Военные должны были отработать задачи по уничтожению вражеских отрядов. На видео засняли, как основной боевой Т-72Б3 выезжает из замаскированного укрытия, делает выстрел из 125-мм пушки и тут же откатывается назад.
Далее танк делает разворот под защитным экраном и направляется ко второму выходу, чтобы продолжить обстрел.
Также за обстановкой в небе следил зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С1». ,
Отмечается, что учения проходят с 20 по 24 сентября. В них участвуют военнослужащие из России, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана и Белоруссии.