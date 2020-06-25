На видео показали десять лет жизни Солнца

Инструменты SDO позволяют ей снимать звезду каждые 0,75 секунды. На видео показаны снимки, сделанные в ультрафиолетовом диапазоне на длине волны в 17,1 нм. Это значит, что на фото запечатлена солнечная корона — внешние слои атмосферы звезды.

Видео длится 61 минуту. Оно демонстрирует рост и падение солнечной активности, которое происходит в рамках 11-летнего цикла. В ролике можно даже наблюдать такие явления, как прохождение планет на фоне звезды и вспышки.