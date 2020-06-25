Наука и технологии
Вчера 20:45
На видео показали десять лет жизни Солнца
Затянувшийся таймлапс
Уже десятилетие функционирует обсерватория солнечной динамики (SDO) NASA. Как можно догадаться из названия, она изучает Солнце. За всё время обсерватория сделала 425 млн изображений звезды в высоком разрешении. Благодаря этому сделали видео, на котором показали десять лет жизни Солнца.
Инструменты SDO позволяют ей снимать звезду каждые 0,75 секунды. На видео показаны снимки, сделанные в ультрафиолетовом диапазоне на длине волны в 17,1 нм. Это значит, что на фото запечатлена солнечная корона — внешние слои атмосферы звезды.
Видео длится 61 минуту. Оно демонстрирует рост и падение солнечной активности, которое происходит в рамках 11-летнего цикла. В ролике можно даже наблюдать такие явления, как прохождение планет на фоне звезды и вспышки.