На видео показали дом на колёсах Xiaomi изнутри

Видео опубликовали в китайской соцсети Weibo. В кадр попали бытовые приборы, которые есть в доме на колёсах. Становится понятно, что там имеются проектор, телевизор, холодильник, беспроводной пылесос, умная колонка с сенсорным экраном, микроволновая печь, стиральная машина и т.д. Очевидно, что Xiaomi воплотила в машине концепцию умного дома. Лэй Цзюнь показал, как можно смартфоном включить в салоне свет и открыть шторки.