На видео показали дом на колёсах Xiaomi изнутри

Наука и технологии
Сегодня в 18:20
На видео показали дом на колёсах Xiaomi изнутриТам много умной техники
Весной Xiaomi анонсировала свой первый дом на колёсах. Теперь гендиректор компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) опубликовал ролики с демонстрацией интерьера дома. Он «напичкан» различной электроникой.
Видео опубликовали в китайской соцсети Weibo. В кадр попали бытовые приборы, которые есть в доме на колёсах. Становится понятно, что там имеются проектор, телевизор, холодильник, беспроводной пылесос, умная колонка с сенсорным экраном, микроволновая печь, стиральная машина и т.д. Очевидно, что Xiaomi воплотила в машине концепцию умного дома. Лэй Цзюнь показал, как можно смартфоном включить в салоне свет и открыть шторки.
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Предполагается, что за основу дома на колёсах Xiaomi взяла микроавтобус SAIC Maxus V90. Будет ли компания выпускать разработку серийно, пока неясно. Также неизвестна возможная стоимость.