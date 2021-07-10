Наука и технологии
Сегодня в 18:20

На видео показали дом на колёсах Xiaomi изнутри

Там много умной техники
Весной Xiaomi анонсировала свой первый дом на колёсах. Теперь гендиректор компании Лэй Цзюнь (Lei Jun) опубликовал ролики с демонстрацией интерьера дома. Он «напичкан» различной электроникой.
На видео показали дом на колёсах Xiaomi изнутри

Видео опубликовали в китайской соцсети Weibo. В кадр попали бытовые приборы, которые есть в доме на колёсах. Становится понятно, что там имеются проектор, телевизор, холодильник, беспроводной пылесос, умная колонка с сенсорным экраном, микроволновая печь, стиральная машина и т.д. Очевидно, что Xiaomi воплотила в машине концепцию умного дома. Лэй Цзюнь показал, как можно смартфоном включить в салоне свет и открыть шторки.

На видео показали дом на колёсах Xiaomi изнутри

Rozetked

На видео показали дом на колёсах Xiaomi изнутри

Rozetked

На видео показали дом на колёсах Xiaomi изнутри

Rozetked

Предполагается, что за основу дома на колёсах Xiaomi взяла микроавтобус SAIC Maxus V90. Будет ли компания выпускать разработку серийно, пока неясно. Также неизвестна возможная стоимость.