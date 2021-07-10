На видео показали домашнего человекоподобного робота

Наука и технологии
Сегодня в 15:18
На видео показали домашнего человекоподобного роботаРостом он с трёхлетнего ребёнка
Китайская компания UBTECH Robotics представила робота Walker X. Он предназначен для использования дома.
Видео с презентацией Walker X опубликовали на YouTube-канале UBTECH Robotics. Судя по ролику, размерами человекоподобный робот аналогичен ребёнку трёх-четырёх лет. У Walker X есть голова, руки и ноги. Сообщается, что конечности приводятся в движение 41 сервомотором. На кистях у робота насчитывается пять пальцев. Walker X способен управлять ими — его пальцы сжимаются и могут даже открутить крышку бутылки. В целом, робот способен удержать в руках предметы весом до 2,7 килограмма.
Walker X может даже общаться с людьми, передвигаться в незнакомым для себя местах, подниматься по лестница, удерживаться на ногах, когда его толкают.