На видео показали домашнего человекоподобного робота

Видео с презентацией Walker X опубликовали на YouTube-канале UBTECH Robotics. Судя по ролику, размерами человекоподобный робот аналогичен ребёнку трёх-четырёх лет. У Walker X есть голова, руки и ноги. Сообщается, что конечности приводятся в движение 41 сервомотором. На кистях у робота насчитывается пять пальцев. Walker X способен управлять ими — его пальцы сжимаются и могут даже открутить крышку бутылки. В целом, робот способен удержать в руках предметы весом до 2,7 килограмма.