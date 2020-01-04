На видео показали дозаправку российских боевых самолётов в воздухе

Ролик опубликовал телеканал «Звезда». Сначала на нём показывается взлёт военных самолётов с аэродрома ейского Центра боевого применения и переучивания лётного состава морской авиации Военно-морского флота (ВМФ) России. После этого взлетает самолёт-дозаправщик Ил-78.

В воздухе Ил-78 выпускает шланг-конус, который стыкуется сначала с бомбардировщиком, а затем с истребителем. В конце видео самолёты возвращаются на аэродром.

В целом, экипажи Су-30СМ и Су-24М совершили уже более 70 контактов с Ил-78 в ходе более чем 30 взлётов и посадок.

Истребитель Су-30СМ является модификацией Су-30, оборудованной двумя двухконтурными форсированными турбореактивными двигателями с управляемым вектором тяги АЛ-31ФП, что позволяет самолёту быть сверхманёвренным. Бомбардировщик Су-24М может нести управляемые и неуправляемые ракеты, а также бомбы.