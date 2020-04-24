На видео показали эффект смерча, вызванный российским бомбардировщиком

Как пишет «Российская газета», в воздухозаборник самолёта засасывалась водяная пыль с аэродромного бетона. Это и образовало эффект смерча.

Видео опубликовали на YouTube-канале FighterBomber. В подписи к ролику автор в шутку указал, что это «эффект Рюмеля-Гатчинсона в исполнении АЛ-21Ф3», и предложил «насладиться» звуком двигателя.

Су-24 — это советский и российский тактический фронтовой бомбардировщик. У модификации Су-24М были установлены прицельно-навигационная система ПНС-24М «Тигр-НС», бортовой комплекс обороны, более современное радионавигационное и связное оборудование. Первый полёт самолёта состоялся в 1976 году. Су-24М способен в автоматическом и полуавтоматическом режиме совершать полёт с огибанием рельефа местности на высоте от 50 метров.