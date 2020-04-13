На видео показали футуристичную Москву в режиме самоизоляции

Видео можно посмотреть в Instagram-аккаунте студии. В них обыгрывается новая система цифровых пропусков, которую развёртывают в столице на этой неделе. В ролике девушке приходится показывать свой пропуск роботу при выходе из подъезда. Также на видео изображены роботы-курьеры Яндекс.Еды и странные трансформеры-машины, оповещающие о необходимости сидеть дома. Другие ролики высмеивают многие мемы, связанные с пандемией коронавируса.