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На видео показали футуристичную Москву в режиме самоизоляции
Роботы-курьеры и цифровые пропуска
На видео показали футуристичную Москву в режиме самоизоляции. Студия Knife Studio опубликовала несколько роликов о странном будущем.
Видео можно посмотреть в Instagram-аккаунте студии. В них обыгрывается новая система цифровых пропусков, которую развёртывают в столице на этой неделе. В ролике девушке приходится показывать свой пропуск роботу при выходе из подъезда. Также на видео изображены роботы-курьеры Яндекс.Еды и странные трансформеры-машины, оповещающие о необходимости сидеть дома. Другие ролики высмеивают многие мемы, связанные с пандемией коронавируса.
Взято из instagram.com/studioknife
Как рассказали основатели студии изданию TJ, идея создать такие видео пришла к ним, когда из-за коронавируса отменилось много проектов. «Появилось немного времени создать что-то для себя и по фану. Мы решили поразмышлять на тему альтернативной реальности в эпоху пандемии», — говорят авторы.