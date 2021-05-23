На видео показали гонку с участием автомобиля Bugatti и истребителя

Сообщается, что гонка прошла на военно-морской базе в Ландивизиау. Она была организована в честь пилотов Bugatti в 1920-х годах, которые служили и во французских Военно-воздушных силах (ВВС).

Автомобиль Bugatti Chiron Sport оборудован восьмилитровым двигателем с четырьмя турбокомпрессорами, развивающими мощность 1500 л.с. и крутящий момент 1600 Нм. Суперкар способен разгоняться от 0 до 100 км/ч за 2,4 секунды. Способен достигать скорости в 440 км/ч.

Истребитель Dassault Rafale, в свою очередь, имеет два турбореактивных двигателя, развивающих тягу 58 550 Н, а это эквивалентно около 5727 л.с.