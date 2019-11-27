На видео показали гоночные манёвры украинского танка

Танк улучшил «Харьковский бронетанковый завод». Машина оснащена газотурбинным двигателем мощностью 1250 лошадиных сил. Благодаря ему Т-80БВ может разгоняться до 70 километров в час. Стоит отметить, что танк весит ни много ни мало 45 тонн.

Также известно, что модификация «Харьковского бронетанкового завода» имеет новую защиту, улучшенные связь и навигацию, оптику ночного видения и тепловизионный прицел. Танк получил 125-мм пушку.

Танки Т-80 производились ещё в СССР. Сейчас различные модифицированные версии машины находятся на вооружении десятка стран. Т-80БВ поставляется украинским десантникам и морским пехотинцам.