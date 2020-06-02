На видео показали гранатомёт с удалённым управлением

Ролик опубликовали на YouTube. Кратко о нём написала «Российская газета». Она сообщает, что на видео показан дистанционно управляемый гранатомёт РПГ-7, который был сконструирован Красноармейским подразделением ГНПП «Базальт» (тогда ГСКБ-47) в СССР.

Гранатомёт размещён на металлическом станке. К РПГ-7 присоединён оптический прицел с видеокамерой. Управление осуществляется с помощью дистанционного пульта.

Такой гранатомёт намерены применять из засад или для охраны различных объектов. «Российская газета» отмечает, что подобные гранатомёты в 2018 году также испытывали в Ираке. Впрочем РПГ-7 впервые применили в бою именно во Вьетнаме в 1968 году. Партизаны с его помощью уничтожали американскую бронетехнику.