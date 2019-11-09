Наука и технологии
Сегодня 16:28
На видео показали игру робособак в футбол
Это выглядит слишком мило
В сети опубликовали видео прогулки робособак Mini Cheetah. Они сделали зарядку, поиграли в футбол и продемонстрировали синхронное обратное сальто.
Ролик разместил Массачусетский технологический институт (MIT). В прогулке, которая одновременно стала испытаниями, участвовали девять роботов. Они автономно и под управлением операторов показали различные навыки. Самым впечатляющим среди них стало обратное сальто. Но и остальное выглядит довольно любопытно.
Робота Mini Cheetah разработчики из MIT представили в марте. Масса одной робособаки составляет девять килограммов. Она может передвигаться со скоростью до 8,8 километра в час.
Робособаки есть также у компании Boston Dynamics. Недавно разработчики заявили, что роботы Spot будут участвовать в цирковых выступления Cirque du Soleil.