На видео показали игру робособак в футбол

Робота Mini Cheetah разработчики из MIT представили в марте. Масса одной робособаки составляет девять килограммов. Она может передвигаться со скоростью до 8,8 километра в час.

Робособаки есть также у компании Boston Dynamics. Недавно разработчики заявили, что роботы Spot будут участвовать в цирковых выступления Cirque du Soleil.