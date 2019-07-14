На видео показали iPhone в стиле ретро-компьютеров Apple

Придуманные дизайнером устройства покажутся современному пользователю, уставшему от однообразных смартфонов, интересными и яркими. Особенно привлекателен iPhone, сделанный по образу и подобию iMac G3. Ну а тот, чьим прототипом послужил старый добрый классический Macintosh, вызывает ностальгические чувства возможно даже у тех, кто такими компьютерами и не пользовался.