Ferra

На видео показали iPhone в стиле ретро-компьютеров Apple

Классического Macintosh и iMac G3
Представьте, если бы Apple вместо того, чтобы придумать нечто оригинальное для дизайна iPhone, использовала стиль ретро-компьютеров Macintosh или вызывающе яркого iMac G3? Автор YouTube-канала Future Punk пофантазировал на эту тему и создал видео с возможной рекламой таких айфонов.

Придуманные дизайнером устройства покажутся современному пользователю, уставшему от однообразных смартфонов, интересными и яркими. Особенно привлекателен iPhone, сделанный по образу и подобию iMac G3. Ну а тот, чьим прототипом послужил старый добрый классический Macintosh, вызывает ностальгические чувства возможно даже у тех, кто такими компьютерами и не пользовался.

Future Punk продаёт файлы с модельками концептуальных iPhone, так что на их основе можно создать и другие забавные ролики.

FuturePunk

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