На видео показали испытания бортовой пушки истребителя Су-57

Судя по виду самолёта в ролике, он может играть лишь роль стенда для наземных испытаний пушки. «Российская газета» пишет, что в видео засветилось орудие ГШ-30-1. Пока, однако, неясно, как модернизировали пушку по сравнению с оригинальной советской моделью. Последняя использовалась на множестве советских истребителей, в том числе Су-27 и МиГ-29.

Дело в том, что оригинальное орудие обладает серьёзной отдачей, которая может быть проблемной для малозаметного истребителя Су-57. То есть, возможно, в модернизированной версии пушки убрали именно этот недостаток.

С помощью ГШ-30-1 Су-57 может поражать наземные цели.