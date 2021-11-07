На видео показали испытания нового ножа «Игла» для подводного боя

Во время испытаний нож поочередно держали в холодных и горячих камерах: температура там достигала -50°C и +50°C градусов соотвественно. Также «Иглу» пытались согнуть, вешая на нож несколько десятков килограммов груза. Нож должен быть выдержать 100 килограммов, но во время испытаний добавили ещё 50 килограммов сверху. Также на изделие встал ведущий программы «Военная приёмка», прибавив 75 килограммов весу. Нож не согнулся. После испытаний он также с лёгкостью вошёл на сантиметр в деревянный брусок.