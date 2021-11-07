На видео показали испытания нового ножа «Игла» для подводного боя

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На видео показали испытания нового ножа «Игла» для подводного бояПроверили на прочность в экстремальных температурах и нагрузках
В России проходят испытания универсального боевого ножа «Игла» для спецподразделений Военно-морского флота (ВМФ). Телеканал «Звезда» показал эти тесты на видео.
Во время испытаний нож поочередно держали в холодных и горячих камерах: температура там достигала -50°C и +50°C градусов соотвественно. Также «Иглу» пытались согнуть, вешая на нож несколько десятков килограммов груза. Нож должен быть выдержать 100 килограммов, но во время испытаний добавили ещё 50 килограммов сверху. Также на изделие встал ведущий программы «Военная приёмка», прибавив 75 килограммов весу. Нож не согнулся. После испытаний он также с лёгкостью вошёл на сантиметр в деревянный брусок.
Выше уже отмечалось, что «Нож подойдёт для ведения подводного боя с противником. Также у него есть линейка, пила с серрейторной заточкой и двусторонняя заточка ножа.
Источник: Телеканал «Звезда»