На видео показали испытания пуленепробиваемого одеяла

Для испытаний он специально заказал пуленепробиваемое кевларовое одеяло толщиной более 10 миллиметров. Блогер применял пистолеты, автоматы и ружья. Вместо живой мишени он использовал арбуз, бутылку пива и куриные яйца. С их помощью автор испытания смог оценить степень пробития кевларового одеяла, а также кинетического удара от пули.

Блогер стрелял с расстояния около десяти метров. Одеяло спокойно выдержало выстрел из малокалиберного пистолета, однако арбуз оказался немного повреждён. На теле человека, скорее всего, осталась бы гематома.

Пуля из девятимиллиметрового пистолёта-пулемёта пробила бронь насквозь. Повредился, конечно, и арбуз. Одеяло также не выдержало выстрел из пистолета калибра .45, ружья и револьвера калибра .44 Magnum.