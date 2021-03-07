Наука и технологии
Сегодня в 17:33
На видео показали испытания российской береговой ракеты
Комплекса «Бал»
Телеканал «Звезда» опубликовал видео испытаний берегового ракетного комплекса «Бал». Они проходили в безэховой камере.
Заместитель генконструктора по инновационному развитию корпорации «Тактическое ракетное вооружение» рассказал, как проходят испытания. «При выходе из контейнера ракета делает горку, затем опускается на маршевую высоту, маневрирует и осуществляет поиск цели», — поведал специалист.
Авторство: «Звезда»
Ракетный комплекс «Бал-Э» должен защищать территориальные воды, базы, инфраструктуру побережья и морских коммуникаций. Комплекс включает в себя самоходные командные пункты управления и связи, пусковые установки с противокорабельными ракетами, транспортно-перегрузочные машины. Комплекс может поражать объекты на расстоянии до 120 километров.
Издание РБК напоминает, что комплексы «Бал» стоят на вооружении у армий России и Вьетнама.