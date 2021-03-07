На видео показали испытания российской береговой ракеты

Ракетный комплекс «Бал-Э» должен защищать территориальные воды, базы, инфраструктуру побережья и морских коммуникаций. Комплекс включает в себя самоходные командные пункты управления и связи, пусковые установки с противокорабельными ракетами, транспортно-перегрузочные машины. Комплекс может поражать объекты на расстоянии до 120 километров.

Издание РБК напоминает, что комплексы «Бал» стоят на вооружении у армий России и Вьетнама.