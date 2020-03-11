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На видео показали, как американская боевая подлодка проламывает лёд в Арктике
Есть вероятность, что субмарина застряла при этом
На новом видео в сети показали, как американская боевая подлодка USS Toledo SSN-769 проламывает лёд в Арктике. Это непростая операция, поэтому она привлекла внимание общественности.
Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале Военно-морских сил (ВМС) США. Всплытие субмарины происходило в рамках учения ICEX 2020. В ролике видно, как рубка подлодки проламывает лёд. Затем с неё спускается экипаж и начинает выпиливать куски льда с корпуса. Журналисты предположили, что субмарина могла застрять.
В России видео уже прокомментировали. Бывший начальник главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) адмирал Виктор Кравченко заявил, что всплытие подлодок во льдах является непростой операцией. Однако в России, а точнее в СССР, её уже давно освоили.