На видео показали, как американская боевая подлодка проламывает лёд в Арктике

Ролик опубликовали на официальном YouTube-канале Военно-морских сил (ВМС) США. Всплытие субмарины происходило в рамках учения ICEX 2020. В ролике видно, как рубка подлодки проламывает лёд. Затем с неё спускается экипаж и начинает выпиливать куски льда с корпуса. Журналисты предположили, что субмарина могла застрять.

В России видео уже прокомментировали. Бывший начальник главного штаба Военно-морского флота (ВМФ) адмирал Виктор Кравченко заявил, что всплытие подлодок во льдах является непростой операцией. Однако в России, а точнее в СССР, её уже давно освоили.