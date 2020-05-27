На видео показали, как американский истребитель F-35 чуть не упал в воду после взлёта

Ролик опубликовали в Instagram-аккаунте rcaf_pilot. На видео показано, как F-35C взлетает с палубы корабля, но на какое-то мгновение пропадает из виду, скрывшись снизу стартовой полосы. Затем, в последний момент, истребитель начинает набор высоты.

Пользователь Instagram рассказал, что на кадрах запечатлён испытательный полёт F-35C — военные тестировали возможность взлёта при минимальной мощности стартовой катапульты.

Стоит отметить, что 19 мая другой истребитель F-35 потерпел крушение во время тренировочного полёта на авиабазе Эглин во Флориде. Сообщалось, что самолёт выполнял ночной учебный полёт без вооружения.