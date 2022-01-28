На видео показали, как американский истребитель врезался в авианосец

В ролике показаны последние секунды полёта истребителя Военно-морских сил (ВМС) США F-35. Стало ясно, что при приближении к кораблю самолёт внезапно резко увеличил тягу. После этого он врезался в палубу авианосца.

Самого момента столкновения на видео нет. «Российская газета» предполагает, что F-35 задел надстройку на корабле. Командование ВМС США говорит, что лётная палуба Carl Vinson не пострадала.