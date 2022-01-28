На видео показали, как американский истребитель врезался в авианосец

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На видео показали, как американский истребитель врезался в авианосецF-35
Недавно СМИ сообщили, что в Южно-Китайском море случилась авария с истребителем пятого поколения F-35 во время посадки на авианосец Carl Vinson. Теперь в сети появилось видео инцидента.
В ролике показаны последние секунды полёта истребителя Военно-морских сил (ВМС) США F-35. Стало ясно, что при приближении к кораблю самолёт внезапно резко увеличил тягу. После этого он врезался в палубу авианосца.
Самого момента столкновения на видео нет. «Российская газета» предполагает, что F-35 задел надстройку на корабле. Командование ВМС США говорит, что лётная палуба Carl Vinson не пострадала.
Сообщалось, что во время инцидента пострадали семь человек. Пилот сумел катапультироваться, а трое моряков из числа команды Carl Vinson оказались в больнице. Ещё четверым оказали медицинскую помощь на корабле.
Источник: Российская газета