На видео показали, как американский танк попал в западню

Как пишет «Российская газета», происшествие, скорее всего, случилось по вине экипажа. Он проявил невнимательность при маневрировании, в итоге танк на большой скорости влетел в западню. При этом боевая машина весит более 63 тонн, поэтому вытащить её было нелегко.

Отмечается, что из-за инцидента мог пострадать ствол орудия. Возможно, его придётся заменить на новый.

Журналисты напомнили, что летом 2020 года во время стрельб М1А2 подбил снарядом однотипную боевую машину.