На видео показали, как американский танк попал в западню

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На видео показали, как американский танк попал в западнюНа учениях
С основным боевым танком США М1А2 Abrams случился неприятный инцидент. Во время учений на пересечённой местности он уткнулся 120-мм пушкой в землю. В сети опубликовали видео с этим моментом.
По ролику видно, что вместе с пушкой передняя часть корпуса тоже глубоко зарылась в грунт.
Как пишет «Российская газета», происшествие, скорее всего, случилось по вине экипажа. Он проявил невнимательность при маневрировании, в итоге танк на большой скорости влетел в западню. При этом боевая машина весит более 63 тонн, поэтому вытащить её было нелегко.
Отмечается, что из-за инцидента мог пострадать ствол орудия. Возможно, его придётся заменить на новый.
Журналисты напомнили, что летом 2020 года во время стрельб М1А2 подбил снарядом однотипную боевую машину.
Источник: Российская газета