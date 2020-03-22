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На видео показали, как дрон «выгуливает» собаку
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На видео в сети показали, как дрон «выгуливает» собаку. К таким мерам хозяину пса пришлось прибегнуть из-за карантина, вызванного распространением новой коронавирусной инфекции.
Находчивостью отличился житель Кипра: он догадался, что дрон может заменить его в прогулках с собакой. Отпускать питомца на улицу в одиночестве мужчина не решился, а оставлять животное без привычной физической активности не хотелось.
Парень привязал поводок к беспилотнику так, чтобы винты аппарата не задевали ремень. Дроном мужчина управлял, находясь дома.
Стоит отметить, что не до конца понятно, может ли беспилотник удержать собаку на поводке, если ей вздумается убежать. Остаётся только порадоваться тому, что пёс, вроде, ведёт себя прилично.
5th day quarantine. Stay Home Safe but don't forget your dog happiness.. 🦠🦠🦠😇😇😇 IG: Vakis78 For media you can use the link below: 👇👇👇👇 https://youtu.be/ntKSj0qBYlAОпубликовано Vakis Demetriou Среда, 18 марта 2020 г.