На видео показали Казань в стиле Cyberpunk 2077

В начале видео указано, что в 2077 году в Казани будут жить около 7,6 млн людей и более миллиона киборгов. Далее показываются виды города в киберпанковском стиле. Показан и Иннополис. При желании на каждом кадре можно рассмотреть множество отсылок к различным событиям и приметам эпохи. Авторы ролика обыграли и национальную кухню Татарстана.

Герой ролика также включает послушать местное радио. По нему сообщается, что в Казани очередной трамвай сходит с гравитационных рельс, а также идёт поставка гуманитарных миссий в страны Африки с чаем и чак-чаком.