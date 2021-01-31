Наука и технологии
Сегодня 16:02
На видео показали Казань в стиле Cyberpunk 2077
Эчпочмаки и чак-чак в сеттинге игры
На YouTube-канале Tatarstan News опубликовали ролик, в котором показана Казань 2077. Конечно же, это сделано по мотивам нашумевшей игры от CD Projekt RED.
В начале видео указано, что в 2077 году в Казани будут жить около 7,6 млн людей и более миллиона киборгов. Далее показываются виды города в киберпанковском стиле. Показан и Иннополис. При желании на каждом кадре можно рассмотреть множество отсылок к различным событиям и приметам эпохи. Авторы ролика обыграли и национальную кухню Татарстана.
Герой ролика также включает послушать местное радио. По нему сообщается, что в Казани очередной трамвай сходит с гравитационных рельс, а также идёт поставка гуманитарных миссий в страны Африки с чаем и чак-чаком.
Авторство: Tatarstan News