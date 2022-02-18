На видео показали летающий дрон-танк

Разработчики провели испытания нового дрона-танка. Они подтвердили, что аппарат способен передвигаться по сложным поверхностям и летать.

Сейчас готов прототип HUUVER. Он составляет 137 сантиметров в длину, 84 — в ширину, 56 — в высоту. Вес дрона-танка равен 23 килограммам. Аппарат может проработать до 10 часов на одном заряде во время наземных миссий. В воздухе HUUVER может провести до 20 минут.

Дрон способен летать и автономно, хотя им могут управлять операторы. Разработчики считают, что HUUVER можно будет применять в промышленных, военных и спасательных миссиях.