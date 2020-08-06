На видео показали массированный удар российских «Искандеров» и «Торнадо»

Пусками ракет руководил начальник Ракетных войск и артиллерии Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский. Учения были посвящены отработке перевода комплекса «Искандер-М» из походного положения в боевое. Цели для комплекса помогали обнаружить беспилотники «Орлан-10». Также к удару присоединились реактивные системы залпового огня «Торнадо-С».

Сообщается, что все объекты на расстоянии 90 километров были поражены с высокой точностью.

«Российская газета» напомнила, что комплекс «Искандер-М» использует высотную сверхманёвренную ракету со стелс-технологиями. Она может поражать цели в обход ПРО на расстоянии до 500 километров.