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На видео показали метеор над Камчаткой
Объект разрушился в небе над полуостровом
В небе над Камчаткой заметили метеор. Некий космический объект разрушился, не долетев до Земли. В сети появилось видео с болидом.
Событие прокомментировал директор Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данила Чебров. Он заявил, что в ролике, скорее всего, показано разрушение космического объекта. Явление можно было наблюдать из Петропавловска-Камчатского. Вероятнее всего, объект в диаметре составлял менее десяти метров. Энергия взрыва находилась в пределах 1-5 килотонн тринитротолуола, пишет ТАСС.
Метеор — это явление, возникающее при вхождении космического объекта, метеороида, в атмосферу Земли. Тело может сгореть не до конца и упасть на Землю метеоритом. Это обломки других небесных тел, например астероидов или даже планет.