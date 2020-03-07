На видео показали мощь армии Украины

На видео запечатлено контрольное практическое занятие 54-й механизированной бригады на одном из полигонов Украины.

В описании к ролику указано, что такие занятия пришли на смену советской системе проверки готовности к боевым действиям, в которой главным элементом был смотр. На современных занятиях же проверяют бойцов, вооружение, технику и взаимодействие подразделений.

Авторы ролика раскритиковали советскую систему смотра, которая была верхушкой «показухи». Ведь во время таких мероприятий оценивались внешний вид бойцов и то, насколько ловко они шагают под строевые песни.

На видео можно увидеть противотанковые установки 9П148 «Конкурс», противотанковые пушки МТ-12 «Рапира», самоходные противотанковые ракетные комплексы «Штурм-С», реактивные системы залпового огня «Град», самоходные артиллерийские установки 2С1 «Гвоздика» и 2С3 «Акация».