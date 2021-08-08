На видео показали необычное испытание российского военного вертолёта на прочность

Наука и технологии
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На видео показали необычное испытание российского военного вертолёта на прочностьИспытание пеной
На аэродроме «Остров» в Псковской области вертолёту Ми-8 устроили проверку. Его залили кучей пены.
По легенде проверки случился пожар на борту только что условно приземлившегося вертолёта, пишет телеканал «Звезда». Лётчики якобы отравились угарным газом, а к ним на помощь отправили военных пожарных. В итоге Ми-8 залили пеной. Клубы её, конечно, оказываются и внутри вертолёта.
Авторство: «Звезда»
Телеканал «Звезда» уточнил, что любой новый образец вооружения проходит максимальное количество испытаний. Сначала их проводит производитель — Национальный центр вертолётостроения — а затем ГЛИЦ (Государственный лётно-испытательный центр Министерства обороны имени В. П. Чкалова). Таким образом, вертолёты получаются надёжными и прочными.
Напомним, недавно стало известно, что на Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1 установят новую баллистическую защиту.