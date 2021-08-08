На видео показали необычное испытание российского военного вертолёта на прочность

Телеканал «Звезда» уточнил, что любой новый образец вооружения проходит максимальное количество испытаний. Сначала их проводит производитель — Национальный центр вертолётостроения — а затем ГЛИЦ (Государственный лётно-испытательный центр Министерства обороны имени В. П. Чкалова). Таким образом, вертолёты получаются надёжными и прочными.

Напомним, недавно стало известно, что на Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1 установят новую баллистическую защиту.