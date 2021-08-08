Наука и технологии
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На видео показали необычное испытание российского военного вертолёта на прочность

Испытание пеной
На аэродроме «Остров» в Псковской области вертолёту Ми-8 устроили проверку. Его залили кучей пены.
На видео показали необычное испытание российского военного вертолёта на прочность

По легенде проверки случился пожар на борту только что условно приземлившегося вертолёта, пишет телеканал «Звезда». Лётчики якобы отравились угарным газом, а к ним на помощь отправили военных пожарных. В итоге Ми-8 залили пеной. Клубы её, конечно, оказываются и внутри вертолёта.

Авторство: «Звезда»

Телеканал «Звезда» уточнил, что любой новый образец вооружения проходит максимальное количество испытаний. Сначала их проводит производитель — Национальный центр вертолётостроения — а затем ГЛИЦ (Государственный лётно-испытательный центр Министерства обороны имени В. П. Чкалова). Таким образом, вертолёты получаются надёжными и прочными.

Напомним, недавно стало известно, что на Ми-8АМТ и Ми-8МТВ-1 установят новую баллистическую защиту.