На видео показали новую систему ночного видения США

Как пишет «Российская газета», видеороликом поделилось одно из ведущих подразделений сухопутных войск США.

Преимущество новой системы ночного видения в том, что очки обеспечивают более обширное поле зрения и пространственное восприятие происходящего. В ENVG-B используется резкий контраст. Из-за этого картинка окружающего мира может напоминать компьютерную. Сообщается, что система может работать в различных условиях, в том числе с пылью, дымом и нулевой освещённостью.

Отмечается, что новинка позволяет американскому солдату поражать цели, не выходя из укрытия.