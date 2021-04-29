Наука и технологии
Сегодня в 14:55
На видео показали новую систему ночного видения США
Выглядит всё как в игре
Журналисты показали видео с работой новой системы ночного видения США — ENVG-B. Ролик записали во время учебного боя на военной базе. Солдаты видят окружающий мир через новую систему как картинку с чёткими очертаниями объектов.
Как пишет «Российская газета», видеороликом поделилось одно из ведущих подразделений сухопутных войск США.
Преимущество новой системы ночного видения в том, что очки обеспечивают более обширное поле зрения и пространственное восприятие происходящего. В ENVG-B используется резкий контраст. Из-за этого картинка окружающего мира может напоминать компьютерную. Сообщается, что система может работать в различных условиях, в том числе с пылью, дымом и нулевой освещённостью.
Отмечается, что новинка позволяет американскому солдату поражать цели, не выходя из укрытия.