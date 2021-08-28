На видео показали обновлённые американские истребители F-15

Модернизацию назвали F-15QA. Компания пояснила, что выпуск улучшенного истребителя имеет важное значение не только с точки зрения возможностей, но и с точки зрения расширенного партнёрства США и Катара.

F-15QA может развивать скорость до 3017 км/ч на максимальной высоте 21 336 метров. Максимальная нагрузка самолёта составляет 13 154 килограммов. Ещё модернизация имеет уникальные боевые модули. Обновлённые F-15 могут нести 12 ракет класса «воздух-воздух» или 24 ракеты «воздух-земля».

Всего Boeing должна поставить Катару 36 истребителей F-15QA на сумму $6,2 млрд. В начале 2021 года уже началась подготовка пилотов для новых самолётов.