На видео показали обновлённые американские истребители F-15

Наука и технологии
Сегодня в 19:27
На видео показали обновлённые американские истребители F-15F-15QA
Компания Boeing представила улучшенный истребитель F-15 для военных Катара.
Модернизацию назвали F-15QA. Компания пояснила, что выпуск улучшенного истребителя имеет важное значение не только с точки зрения возможностей, но и с точки зрения расширенного партнёрства США и Катара.
F-15QA может развивать скорость до 3017 км/ч на максимальной высоте 21 336 метров. Максимальная нагрузка самолёта составляет 13 154 килограммов. Ещё модернизация имеет уникальные боевые модули. Обновлённые F-15 могут нести 12 ракет класса «воздух-воздух» или 24 ракеты «воздух-земля».
Всего Boeing должна поставить Катару 36 истребителей F-15QA на сумму $6,2 млрд. В начале 2021 года уже началась подготовка пилотов для новых самолётов.